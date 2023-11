iltra2

TRADATE – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa tradatese l’altra sera alle 22 in corso Bernacchi a Tradate, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà. E’ stato dunque soccorso dalla Cri ed è stato assistito sul posto: gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo.

Di 39 anni, si è comunque presto ripreso e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Non certo un caso isolato, tutt’altro: quello degli eccessi alcolici del weekend è un problema che si trascina da tempo ed ogni fine settimana in ambito provinciale sono numerosi gli intervento di questo tipo dei mezzi di soccorso; problematica peraltro del tutto “trasversale” visto che interessata persone di qualunque età.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

27112023