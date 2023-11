Comasco

ROVELLASCA – L’altro giorno in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne” si è vista una sala gremita al centro aggregativo di Rovellasca: il sindaco Sergio Zauli, presente all’evento, ha sottolineato l’importanza di un impegno comunitario per contrastare la violenza sulle donne. La giornata ha fornito uno spazio di riflessione e sensibilizzazione sulla necessità di combattere la violenza nei confronti delle donne. L’attenzione è stata posta sulla responsabilità educativa, sottolineando che “saper dire no ai nostri figli da piccoli renderà loro capaci di accettare i no da adolescenti ed adulti”.

Questo incontro si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni e iniziative volte a sensibilizzare la comunità sulla grave questione della violenza di genere e a promuovere una cultura di rispetto reciproco e uguaglianza. Con la partecipazione il sindaco Zauli ha enfatizzato l’importanza dell’impegno anche delle istituzionale nel promuovere un cambiamento positivo nella società contro ogni forma di violenza e discriminazione.

