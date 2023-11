Groane

SOLARO – Chi passa in via per Limbiate, a piedi, in bici o in auto, non può fare a meno di rallentare e di guardare i lavori. C’è chi è incuriosito dagli uomini e mezzi al lavoro e chi invece stupito dallo spazio e dallo scorcio che si è creato con l’abbattimento ormai avanzato di parte dell’ala dell’ex scuola Regina Elena.

C’è anche un pizzico amarcord per chi ha frequentato la struttura da alunno ma certo è tanta anche la curiosità per l’ambizioso progetto dell’Amministrazione comunale.

E’ la situazione del cantiere per la realizzazione di un nuovo spazio aperto, finalizzato alla socializzazione e alla convivialità, di fronte al polo di comunità Regina Elena, la riqualificazione della via per Limbiate e la realizzazione di nuovi spazi verdi.

E’ il primo step di due interventi rigenerativi attigui alla futura piazza Cadorna “Smart” che prevedono l’abbattimento del vecchio edificio scolastico risalente agli anni ’70 e dismesso ormai da un decennio, a favore della realizzazione di una struttura di co-housing sociale da destinare temporaneamente alle persone in difficoltà in base alle esigenze riscontrate sul territorio, di un parcheggio coperto e un giardino pensile, il tutto corredato da un sistema di mobilità dolce completo di piste ciclabili interconnesse alla rete cittadina. Si porterà così a compimento il piano di recupero globale dell’intera ex area scolastica: questo rinnovato spazio urbano aumenterà l’offerta di momenti aggregativi, di cultura, di svago e di solidarietà.

