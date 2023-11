Città

SARONNO – Si terrà domani mattina, martedì 29 novembre dalle 11 alle 13 l’assemblea generale dei lavoratori comunali della città di Saronno.

A renderlo noto dal Comune e al sindaco Augusto Airoldi le Rsu e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Solo un punto all’ordine del giorno ossia l’indizione dello stato di agitazione.

Per l’assemblea sarà usato, come tradizione, l’atrio del comune l’unico spazio abbastanza grande da accogliere tutti i dipendenti.

Al momento è già aperto lo stato di agitazione per l’ufficio tecnico mentre tramite una lettera aperta firmata dalle Rsu erano già stati resi noti i problemi denunciati dai dipendenti: “Dovunque si volge lo sguardo si vedono colleghi scontenti del proprio lavoro e del proprio ruolo nell’ente, la gestione approssimativa del personale è oramai sotto gli occhi di tutti e non c’è niente che riesca a far cambiare rotta a questa Amministrazione e a volte (anzi spesso) ci si chiede se siano consapevoli del fatto che hanno perso l’appoggio e la collaborazione dei propri dipendenti. Nessuno, nella delegazione di parte pubblica, si è reso conto che i dipendenti sono stanchi ed esasperati”.

