ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Non ci sono segni di scasso o di effrazione e quindi è probabile che per entrare nel punto vendita i malviventi abbiamo approfittato dell’arrivo del personale delle pulizie riuscendo ad infilarsi nel supermercato passando dietro i lavoratori.

Dovrebbe essere questo, secondo una prima ricostruzione, il modus operandi del furto messo a segno alle prime ore di venerdì mattina la supermercato di via Bergamo. A rendere unico il furto non solo la modalità ma anche il bottino ossia dentifricio e qualche prodotto alimentare.

Il furto è stato scoperto proprio dai primi dipendenti arrivati al lavoro che hanno allertato i carabinieri della stazione cittadino che hanno effettuato un sopralluogo. E’ stato ricostruito come ci ladri si siano introdotti nel punto vendita intorno alle 5,30 probabilmente approfittando del via vai del personale per le pulizie. Elementi utili per chiarire l’accaduto, ad esempio se i ladri di dentifricio avessero altri obiettivi e siano stato costretti ad una fuga precipitosa con un bottino scarso dai movimenti del personale delle pulizie, potrebbero arrivare dall’analisi delle immagini della videosorveglianza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione