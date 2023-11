Città

SARONNO – Ormai i saronnesi più attenti l’hanno già scoperto, guardando le vetrine e le insegne, ma dopo tutti gli interventi necessari per l’allestimento, in questi giorni è partito il countdown per l’apertura.

La farmacia comunale 1 di via Manzoni 33 cambia sede. Lo spostamento è di pochi metri, sempre Via Manzoni 33, ma nei locali adiacenti gli attuali, ma si tratta di una grande novità per la realtà gestita da Saronno Servizi spa.

I 5 dipendenti che rispondono alle richieste dei saronnesi e dei clienti che arrivano dal comprensorio opereranno in uno spazio commerciale con 30 metri quadrati in più, oltre ad avere a disposizione un maggiore spazio in magazzino.

Attesissima dai clienti anche la nuova area di servizi all’utenza: 30 metri quadrati, in una zona riservata rispetto al bancone con le casse. Qui saranno proposte diverse opportunità dalla consulenza con l’osteopata agli screening per pelle, capelli, senza dimenticare il servizio holter.

L’apertura della nuova sede della farmacia comunale 1, raggiungibile anche con l’app e su una ricca pagina Instagram, sarà sabato 2 dicembre 2023 alle 8,30 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine.

“È un importante miglioramento del servizio che la Farmacia Comunale 1 offre ai suoi clienti – spiega il presidente Pietro Maria Antonio Insinnamo – lasciando invariata la location (quindi il punto di riferimento soprattutto per i pazienti con difficoltà di spostamento nel

quartiere), incrementiamo la disponibilità di articoli e magazzino, i servizi e le consulenze che rendono la nostra farmacia un punto di riferimento a 360 gradi per tutti i saronnesi”.

La farmacia manterrà invariati i servizi e gli orari di apertura che resteranno i seguenti: dal lunedı al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30.

