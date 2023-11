Groane

SOLARO – “Gli accadimenti degli ultimi giorni hanno riportato l’attenzione su un tema che invece dovrebbe essere sempre sotto i riflettori. La battaglia per sensibilizzare sulla violenza di genere è una corsa infinita che va combattuta partendo dal principio, sin dall’educare i nostri bambini al rispetto dell’altro”, così parla Nilde Moretti, sindaca di Solaro.

“Proprio per questo non abbiamo mai smesso di organizzare iniziative a riguardo, iniziative che s’intensificano nel periodo del 25 novembre ed alle quali come amministrazione, anche grazie alla presenza della nostra consigliera comunale con delega alle pari opportunità Eva Diagne, partecipiamo sempre con grande coinvolgimento.”

“Sono orgogliosa – conclude – che anche un’azienda del territorio importante come Sew Eurodrive Italia sia sensibile alla tematica e la ringrazio sinceramente sia per il contributo economico al progetto Seconda Stella sia per l’opera di sensibilizzazione che svolge tra i suoi dipendenti”.

(in foto: la sindaca di Solaro Nilde moretti in visita all’azienda Sew Eurodrive)