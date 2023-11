ilSaronnese

GERENZANO – Come da tradizione il corpo musicale di Gerenzano ha festeggiato la patrona della musica: Santa Cecilia, domenica 26 novembre. Il tutto è iniziato nella mattinata con il corteo al cimitero per depositare la corona di fiori ai deceduti musicanti e Majorettes del corpo musicale.

Dopo il trasferimento, sempre in corteo, nella chiesa parrocchiale San Pietro e Paolo per la Santa Messa solenne, suonata, per la celebrazione di Santa Cecilia. Al termine della Santa Messa, banda e majorettes hanno animato il sagrato della chiesa con musica e coreografie. Dopo di che, musicanti e majorettes con i loro familiari e i soci sostenitori si sono trasferiti al centro anziani per il pranzo sociale. “Il nostro tradizionale pranzo sociale di Santa Cecilia, ha un grande valore perché abbiamo un grande bisogno di sentirci uniti in questo travagliato periodo che stiamo attraversando. La nostra sede, luogo delle prove di banda e della scuola allievi e la palestra per gli allenamenti delle majorettes non sono più agibili a causa dei danni subiti dagli eventi atmosferici di questa estate. Con forza e tenacia abbiamo trovato luoghi provvisori per continuare e per non arrenderci” rimarca il presidente Paolo Andrea Vanzulli.

“Un sentito grazie va al mio consiglio direttivo che con grande sinergia lavora costantemente per fare in modo che tutto possa procedere e il momento di festa di oggi ne è testimonianza; un forte segnale di grande passione per quello che facciamo e che trasmettiamo in primis ai nostri musicanti e majorettes e successivamente a tutti i nostri concittadini”. Il corpo musicale sarà presente nei vari appuntamenti del Natale con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio per allietare questo momento di festa; un grande segno di solidarietà, perché il corpo musicale è anche questo: un’associazione fatta di persone con a cuore le persone.