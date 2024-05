Lazzate

LAZZATE – Trasferta a Vimercato ieri per i vigili del fuoco del comando di Lazzate, con il loro “mezzo schiuma”. Alle 8 l’allarme: squadre del comando di Monza e Brianza, sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un trasformatore di alta tensione ed uno di media tensione elettrica ed un locale di sezionamento.

Si sono dovuti utilizzare due tipi di estinguenti per aver sotto controllo l’incendio. La prima sostanza estinguente utilizzata è stata l’anidride carbonica per la presenza dei quadri elettrici sotto tensione, mentre la seconda sostanza estinguente è stata la schiuma per estinguere l’olio dielettrico che serve per il funzionamento del trasformare elettrico. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento in considerazione dell’elevata temperatura dell’olio e quindi la possibilità di un nuovo innesco. Sul posto l’autopompa da Vimercate l’autopompa e l’autoscala dalla sede centrale di Monza l’autobotte da Lissone e il modulo schiuma dal distaccamento di Lazzate

(foto: l’intervento a Vimercate)

