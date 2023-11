Sport

SOLARO- Arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’Universal Solaro la notizia della separazione tra la società e il bomber Davide Milazzo. L’ex Fbc Saronno, fino a questo momento, aveva realizzato 7 reti in campionato guidando l’Universal e il mister Broccanello in vetta alla classifica.

Il sostituto in arrivo

La società giallorossa, però, ha già pronto il post-Milazzo, infatti, come riferisce il sito del calcio specialistico locale paolozerbi.com, è in arrivo Fabio Lucente, classe 1993, centrocampista, ma con importanti abilità offensive. Il curriculum, dal punto di vista delle reti, non manca, infatti con il Biassono ha realizzato: 13 reti il primo anno, in Prima Categoria, conducendo la sua squadra nella divisione successiva e, infatti, in Promozione ha siglato 16 goal lo scorso anno.

La classifica

Universal Solaro 24, Ispra 24, Lentatese 22, Accademia BMV 20, Uboldese 20, Baranzatese 20, Besnatese 19, Castello 18, Gavirate 15, Canegrate 15, Valle Olona 14, CAS Sacconago 14, Ceriano Laghetto 12, Salus Turate 11, Esperia Lomazzo 10, Gallarate 5.