Sport

SARONNO – La scorso sabato 25 novembre, a Roma il presidente di Amor Sportiva, Daniele Cittera, ha ritirato il premio per la “Benemerenza sportiva” (a fronte dei 75 anni di attività del club) istituito dalla Federazione italiana giuoco calcio e dalla Lega nazionale dilettanti consegnato dalle massime autorità federali.

Una targa e una maglia “speciale”, alla presenza delle massime autorità del calcio italiano, che hanno voluto ricordare i grandi meriti di Amor Sportiva per quanto fatto nel coso dei 75 anni e per essere riuscita ad essere un punto di riferimento per migliaia di bambini, ragazzi ed adulti.

Amor è la società calcistica nata e cresciuta al quartiere Cassina Ferrara di Saronno, campo di gioco principale è quello di via Trento, il club fa riferimento anche alle strutture oratoriane di via Larga ed al campo di via Sabotino: alle spalle della formazione maggiore che milita in Seconda categoria anche un ampio settore giovanile, a partire dai più piccoli.

30112023