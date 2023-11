Città

SARONNO – Si è concluso con grandi soddisfazioni l’appuntamento al knit cafè dell’associazione giovanile Il Tassello: un evento speciale, quello della scorsa domenica 26 novembre, che ha unito la passione per l’uncinetto alla beneficienza, grazie alla collaborazione della onlus Soleterre, che si occupa delle famiglie dei pazienti oncologici pediatrici. L’attività si è focalizzata sulle realizzazione di casette all’uncinetto: si tratta del progetto “Casette per l’Ucraina”, in cui le creazioni made in Saronno andranno ad unirsi ad altre casette, provenienti da tutto il mondo, ricreando l’idea del quartiere residenziale di Confort Town, progettato da Archimatika a Kyiv, caratterizzato proprio dalla varietà di edifici colorati che lo compongono.

“Abbiamo avuto una decina di di partecipanti – commenta Gaia Turconi, organizzatrice dell’evento – molte che facevano l’uncinetto per la prima volta, anche se non mancavano le esperte che hanno aiutato le novizie con i punti più complicati.

Anche chi ha preso in mano l’uncinetto per la prima volta è riuscita a fare una casetta, e c’è stata anche chi ne ha fatte più di una”.

“Per capire più a fondo di cosa si occupi Soleterre – conclude – in Ucraina abbiamo proposto la visione di un video, che ci ha spiegato tutte le attività a cui abbiamo contribuito partecipando al workshop.”

Con questo worshop l’associazione saronnese ha ricavato circa duecento euro che saranno devoluti all’associazione Soleterre per sostenere la sua attività in Ucraina.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, Soleterre ha portato sul territorio di Kyiv accoglienza a 360 gradi: si parla di assistenza scolastica, psicologica, ma anche alloggi gratuiti in cui attualmente risiedono quindici famiglie. Un servizio totalmente atto a supportare i pazienti pediatrici malati oncologici in cura negli ospedali della capitale ucraina. Chiunque volesse donare alla causa, può farlo al seguente link.

