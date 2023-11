Eventi

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore Michele Uboldi in merito alla giornata del “verde pulito”.

“Lo scorso 6 Maggio 2023, si è tenuta l’edizione primaverile della “pulizia dei boschi” alla quale avevano partecipato tutti i comuni del Plis “Bosco del Rugareto”. Per mantenere il doppio appuntamento annuale, in continuità con quanto già avvenuto nel 2022, il comune di Cislago ha riproposto ed organizzato l’edizione autunnale, che si è svolta domenica 26 Novembre 2023.

Oltre alla (purtroppo) consueta attività di raccolta rifiuti, dopo gli eventi atmosferici eccezionali di questa estate era infatti importante verificare, nel modo più dettagliato possibile, la situazione dei conferimenti illeciti nei nostri boschi, avvenuti in seguito allo smaltimento delle coperture, e cogliere anche l’occasione per riaprire ulteriori percorsi rimasti interrotti a causa delle numerosissime cadute di alberature avvenute.

L’appuntamento era fissato alle ore 8.30, nel parcheggio in via Maestri del lavoro, dove si sono ritrovati i rappresentanti delle associazioni e dei cittadini che hanno risposto all’invito dell’amministrazione.

Con grande piacere, l’adesione è stata particolarmente numerosa, maggiore delle edizioni precedenti, con più di cinquantavolontari presenti. Ben due sono stati i gruppi del Soft Air intervenuti, fornendo un grosso aiuto, sia per il numero di partecipanti, sia per la messa a disposizione di mezzi ed attrezzature. L’intervento è stato organizzato per ambiti, dividendosi in gruppi a cui sono state assegnate zone di competenza. Oltre ai percorsi nei boschi, sono state ripulite aree prossime ai tracciati di alcune strade lungo le quali, spesso, vengono abbandonati rifiuti, come ad esempio lungo la provinciale 21, il tratto della Varesina bis, la via Papa Giovanni XXIII. Una squadra inoltre si è occupata della zona limitrofa alla cascina Mombello. I sacchi con il materiale raccolto, una volta portati sui percorsi principali, sono stati trasportati al centro di raccolta di via Vecchio Bozzente, mediante quattro mezzi, due del comune e due di cislaghesi volontari.

L’amministrazione comunale ringrazia le associazioni che hanno partecipato, tra cui ricordiamo “5 cascine running”, “Avis”, “Salviamo il paesaggio”; la Polizia Locale, l’Ufficio tecnico comunale e i suoi operatori e tutti coloro che hanno contributo all’ottima riuscita dell’iniziativa. Infine un grazie particolare a “Levisalumi Srl” per le salamelle e a “Panificio da Renata” per i panini, che il gruppo Alpini ha ottimamente preparato per concludere in bellezza la mattinata.

Cogliamo l’occasione per ricordare che prosegue anche l’azione delle forze dell’ordine contro la piaga dello spaccio di stupefacenti, infatti la scorsa settimana, grazie a un blitz di un corpo speciale dei carabinieri, sono stati arrestati due spacciatori nei boschi tra Gerenzano e Cislago. L’obiettivo rimane quello di tutelare il territorio, valorizzarlo e, agendo su vari livelli, di rendere sempre più fruibili i nostri boschi. L’appuntamento è per la prossima primavera, per una nuova giornata di pulizia.”

