GERENZANO – Lo scorso fine settimana con l’evento “Accendiamo il Natale” il clima natalizio ha avvolto la nostra comunità di Gerenzano con calore e gioia. Al mattino la casetta di Babbo Natale ha aperto la porta per accogliere i bambini con la magia del Natale e nel tardo pomeriggio le luci scintillanti dell’albero in piazza De Gasperi e le luminarie hanno creato un’atmosfera festosa che ci accompagnerà per l’intero periodo delle festività.

“Ringraziamo il Corpo musicale Santa Cecilia – dicono dal Comune – per aver allietato la giornata con le festose note natalizie, la Pro loco e i volontari per l’allestimento della casetta di Babbo Natale e per la merenda, Fondazione Avsi presente con il suo banchetto solidale, don Nando, don Paolo per la presenza paterna, l’allegro e simpatico Superzero per il coinvolgente spettacolo e Tigros per aver gentilmente offerto l’albero di Natale e alcune luminarie”.

09122023