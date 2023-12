Calcio

SARONNO – Pronto all’esordio in serie D: l’arbitro saronnese Francesco Palmisano ha seguito tutta la “trafila” partendo dalle giovanili e per domenica è stato designato a dirigere l’incontro di serie D in programma a Belluno, fra i locali della Dolomiti Bellunese, che affronteranno l’Este. Incontro previsto alle 14.30 allo stadio “Badenich”.

“Prima presenza ufficiale nella massima serie dilettantistica per il nostro associato Francesco Palmisano. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la sezione!” il messaggio dell’Aia di Saronno rivolto a Palmisano. Che nell’occasione avrà al fianco gli assistenti Vito Bensorte di Trapani e Federico Lussinano di Taurianova.

La serie D è la massima serie dilettantistica del calcio italiano, vera e proprio finestra sul professionismo della serie C.

(foto archivio: l’arbitro saronnese Francesco Palmisano)

09122023