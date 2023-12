SARONNO – La Az Robur Saronno questa sera al palasport del centro Ronchi di via Colombo non si è distratta contro il Collegno. I piemontesi hanno venduto cara la pelle, soprattutto nel finale quando per qualche momento hanno dato l’impressione di poter tornare in partita, ma alla fine il successo è andato – nettamente – ai biancazzurri di casa. Finale 98-86.

Sul parquet di casa piovono 25 bombe combinate tra le due squadre per una partita di clamorosi attacchi. Partenza decisa per la squadra di casa, soprattutto grazie alle bombe di Ugolini in apertura, ma gli ospiti rimangono sempre in gara: brilla la stellina di Mortarino (23 nel primo tempo, 37 nella partita, con 9 triple segnate, bravissimo!) ed è evidente la grande fisicità a disposizione della squadra di Comazzi. Per i padroni di casa è protagonista Beretta, con 13 punti nel secondo quarto. Il primo tempo finisce 52-46 e c’è una partita, che però viene decisamente indirizzata nel corso del terzo periodo, quando l’Az Robur esplode con 32 punti messi a segno.

Il parzialone di terzo quarto, una caratteristica della stagione, funziona sempre e alla fine si scava un solco pesante di 18 lunghezze di distanza, impossibile da colmare per Collegno. Anche se i piemontesi non mollano e vincono gli ultimi dieci minuti per 20-14. Non basta, anche per la freddezza finale dei quintetti scelti da coach Renato Biffi. Ma ne servono 98 complessivi per superare una squadra coriacea e tenace nel rimanere sempre nel match. Ci sono cinque giocatori in doppia cifra, 21 per Beretta, 20 per Ugolini, 15 per De Capitani, 14 per Quinti e 12 per Romanò.