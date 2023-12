Covid

MILANO – I dati settimanali della Regione riguardo alla pandemia da coronavirus evidenziano un rallentamento della sua diffusione in Lombardia. In settimana c’è stato un incremento di oltre 12 mila casi (comunque meno che in quella precedente) ma ci sono stati anche 130 decessi.

I numeri della nostra regione

Sul territorio da inizio pandemia è stato raggiunto il numero di 4.298.678 casi positivi (+12.623; la scorsa settimana 14777, in quella precedente erano stati 11021, quella prima ancora 9706) mentre i guariti sono arrivati a 4.234.328 (ultima settimana +12.310, nella precedente erano stati 11588). Le persone positive in Lombardia attualmente sono 17.408 (14131 settimana scorsa, in quella prima 17225 e quella prima ancora 13109).

Per quanto riguarda i decessi, si è arrivati al numero di 46.942 (+130, nella precedente 95). Le persone ricoverate in ospedale sono 682 (+74, +114 la settimana precedente), di cui 39 in terapia intensiva (29 la settimana precedente, 10 la settimana prima).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio)

09122023