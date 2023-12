Calcio

ORIGGIO – Prestazione sontuosa dell’Airoldi nella partita disputata questo pomeriggio a Origgio contro la capolista fino ad oggi imbattuta Città di Samarate in occasione del recupero della prima giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese.

I padroni partono a mille sin dai primi minuti di gioco ma a sbloccare il match è la squadra ospite che, precisamente dopo 20 minuti dal fischio d’inizio, riesce a sfruttare la prima occasione con Fella che in girata riesce a trovare un goal magnifico. Nonostante il goal dello svantaggio, l’Airoldi non si demoralizza continuando il bel gioco con cui aveva aperto la partita grazie al quale riesce a pareggiare il risultato con Alessandro Ceriani che insacca il pallone ricevuto da Vergna al minuto 25 chiudendo il primo tempo con il parziale di 1-1.

Nella seconda metà di gara, i padroni continuano a dettare il gioco trovando il goal che ribalta il risultato iniziale con una bellissima rete del capitano Giulio Ceriani che da centrocampo porta il pallone fino in area avversaria e lo piazza di esterno in porta. Il Goal che completa definitivamente la rimonta e chiude i giochi per gli avversari arriva al 20′ della ripresa nuovamente con il capitano Giulio Ceriani che trasforma il perfetto assist di Vergna e firma la doppietta personale.

L’Airoldi stravince una partita complessa nella quale non ha trovato particolari difficoltà a stroncare la striscia di 11 vittorie consecutive e dunque l’imbattibilità della capolista Città di Samarate. Con la vittoria odierna la squadra di Origgio sale a quota 12 punti al nono posto della classifica mentre il Città di Samarate rimane al comando del girone a +8 dall’inseguitore Busto 81.