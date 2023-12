Calcio

TURATE- Nella 14′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate ospita il Gavirate, in un match a senso unico in favore dei padroni di casa che vincono per 5 a 1.

Partono subito fortissimo i padroni di casa che impiegano soli 7 minuti per sbloccarla grazie alla rete di Fall. I ragazzi allenati da Antonio Cernivivo continuano a spingere, bloccando tutti i tentativi di contropiede degli ospiti e sullo scadere del primo tempo raddoppiano con la doppietta di Fall.

Nel secondo tempo il copione del match non varia e la Salus Turate attacca continuamente, fino al 3 a 0 che arriva al 61′ con la rete di Franzoni. Il Gavirate crolla vertiginosamente e subisce al 65′ anche la quarta rete siglata da Dell’Occa. All’80’ chiude le marcature per la Salus Turate Raccuglia che fa 5 a 0. Nei minuti di recupero della gara, il Gavirate realizza la rete della bandiera che viene segnata da Bianchi.

E’ una vittoria importante per la Salus Turate Mozzate che sale a 15 punti portandosi fuori dalla zona playout e agganciando proprio il Gavirate al 10° posto.

Salus Turate Mozzate-Gavirate 5-1

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, Canestrini, Cremona, Ranzetti, Franzoni, Raccuglia, Fall, Bredice, Mignosi, Dell’Occa, Marchiella. A disp: Ferè, Canestrini, Bove, Mboup, Gueye, Callini, Loche, Mireku, Edouou.

ALL: Cernivivo.

GAVIRATE: Barlocco, Sinicco, Avigni, Coltro, Gasperini, L. Martinoia, Gardoni, P. Martinoia, Bianchi, Leontini, Giuliani. A disp: Milani, Maccari, Pinorini, Cattaneo, Cerutti, Cigolini, Greppi, Pliscovaz, Leonardi.

ALL: Dossena.