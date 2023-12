Città

SARONNO – Lunedì inizia la decima Conferenza degli Stati che hanno firmato la convenzione Onu contro la corruzione. Questo evento, che viene convocato ogni due anni, questa volta sarà ospitato dagli Stati Uniti, ad Atlanta, in occasione di un anniversario significativo per la Convenzione, che compie vent’anni (2003-2023). A fianco dei lavori di istituzioni e diplomatici da tutto il mondo, la conferenza quest’anno registra un numero record di rappresentati della società civile tra i partecipanti.

Elisa Orlando, saronnese classe ‘94, parteciperà come parte della delegazione inviata dall’associazione italiana antimafia “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e interverrà in un evento dedicato al tema del monitoraggio civico come una delle forme di partecipazione civica che lavorano a tutela e supporto delle nostre democrazie nel mondo. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming, registrandosi qui (mercoledì 13 dicembre, dalle 19 alle 1950 evento in inglese):

Elisa inoltre rappresenterà l'Europa all'evento dedicato ai giovani e anticorruzione che si terrà questa domenica in preparazione della conferenza stessa. Elisa si farà portavoce di tantissimo giovani europei che ha consultato negli ultimi mesi, per portare le loro preoccupazioni, speranze e idee innovative davanti ai leader mondiali. Per seguire la diretta streaming, bisogna registrarsi a questo link (domenica 10 dicembre, ore 15:00-17:00 in Italia, evento in inglese): https://cosp10.us/young-changemakers

