Città

di EZIO MOTTERLE

Saranno pure le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma il Varesotto, capitale degli sport del ghiaccio e soprattutto “porta d’accesso” ai Giochi grazie al “suo” scalo intercontinentale di Malpensa, vanta ottime opportunità per sfruttare l’indotto positivo dell’evento, muovendo sin d’ora all’unisono le istituzioni per attrarre interesse verso il proprio territorio in vista della competizione sportiva, ma non solo. Un esempio concreto, non a caso tra i primi ad essere attentamente esplorati durante un meeting promosso a Villa Ponti dalla Camera di commercio di Varese, è la possibilità di sviluppare sinergie con il Canada, grande protagonista mondiale negli sport del ghiaccio, “avvicinato” dall’ormai avviato collegamento tra Malpensa e Montreal, operativo tutto l’anno, con cinque voli la settimana. Ma non c’è soltanto il Canada. Per il prossimo anno è pronto un programma di iniziative che saranno realizzate nell’ambito del protocollo sottoscritto con Comune e Provincia per valorizzare l’area prealpina proprio in vista dell’appuntamento olimpico. Tra i primi partner considerati Australia e Giappone, la prima già radicata.all’hub di Gavirate coi suoi atleti impegnati in Europa. Ma a questo punto il “binomio perfetto” tra impianti sportivi all’altezza e vicinanza dello scalo di Malpensa pare proprio in grado di fare la differenza per moltissimi operatori impegnati a organizzare la logistica della partecipazione olimpica, con possibilità ovviamente considerata anche la particolare suggestione del territorio di “sconfinare” in eventi internazionali di tutt’altra natura, rafforzando quell’immagine di provincia simbolo del turismo sportivo rilanciata con forza in questi ultimi anni. E c’è chi si muove già in vista delle Olimpiadi estive, Parigi 2024: a marzo Busto Arsizio organizzerà le selezioni per designare i partecipanti alle gare di pugilato. Sullo sfondo resta la possibiità di promuovere risorse destinate all’accoglienza delle migliaia di visitatori di volta in volta connessi ai vari grandi eventi, cui sarà agevole far sapere di essere sbarcati sì all’aeroporto di Milano Malpensa, in realtà però nel cuore della terra dei laghi, incastonata tra monti e pianura nel centro pulsante dell’Europa, un Varesotto considerato da molti luogo ideale per soggiornare e anche per vivere. Facendo sport e non solo.