SARONNO – Qualcuno si è portato la letterina per consegnarla di persona, qualcuno si è divertito con mamma e papà a seguire la slitta per le vie di Saronno, qualcuno ha voluto una foto ricorda con l’elfo e il proprio amichetto o fratellino e qualcuno si è spaventato e si è messo a piangere correndo tra le braccia della mamma.

Sono tanti i bimbi che ieri pomeriggio, domenica 11 dicembre hanno incontrato Babbo Natale che con una slitta piena di pelouche di omini di pan di zenzero e gnomi ha passeggiato con il proprio elfo per le vie del centro a partire dalle 16 in piazza Libertà.

Una presenza che da piazza Riconoscenza e piazza Avis non è passata inosservata con decine di foto (anche da parte degli adulti e di ragazzini) e qualche selfie. Tanti i bimbi che come detto hanno voluto incontrare Babbo Natale per chiedere di persona i propri regali o per consegnare la letterina.

Babbo Natale con elfo e slitta per le strade di Saronno (foto)

