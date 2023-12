Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Due mezzi dei pompieri, apprensione per i padroni di casa e i vicini e mobilitazione nel quartiere. Ieri, domenica 11 dicembre, si è verificato un incendio in un’abitazione tra via Trieste e via Toti.

L’allarme è scattato poco prima delle 21 quando vedendo del fumo uscire dal tetto alcuni passanti e residenti hanno chiamato il numero unico delle emergenze facendo accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno presto raggiunti da una seconda squadra.

I padroni di casa erano presenti così i pompieri hanno rapidamente raggiunto il tetto e si sono messi all’opera prima per domare le fiamme poi per mettere in sicurezza il tetto e l’abitazione. Sul posto anche i carabinieri che, al termine delle operazioni di spegnimento si sono occupati degli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.

Diversi i caronnesi che, malgrado il freddo intenso sono usciti sui balconi o si sono affacciati alle finestre per vedere cosa stesse succedendo e in alcuni casi seguire le operazioni di spegnimento prima e messa in sicurezza poi.

