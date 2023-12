Città

SARONNO – Non è la prima volta che da parte dei pendolari se ne parla ma ora l’invito arriva ufficialmente tramite la pagina Facebook del Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno guidato da Andrea Mazzucotelli per rispondere alla novità arrivata con l’attivazione del nuovo orario in vigore da ieri 10 dicembre.

L’invito è quello a boicottare le 24 corse del Xp2 (Malpensa-Milano Centrale) che non consentono più l’accesso con l’abbonamento e il biglietto di seconda classe. In sostanza la proposta è quella di Boicottare questi treni sovraccaricando le corse R28 “comunque già insufficienti”.

Con il nuovo orario, come emerso da un attenta analisi realizzata dal Comitato, tutti i treni XP2 (Malpensa-Milano Centrale) che non effettuano fermata a Rescaldina, Castellanza e Ferno-Lonate Pozzolo non consentono più l’accesso agli utenti regionali con biglietto e abbonamento di seconda classe. Si tratta di 24 corse su 68, effettuate con gli stessi treni e con lo stesso tempo di percorrenza.

“Nessuna comunicazione esplicita è stata data agli utenti – rimarca il comitato – e questa fantastica novità è stata sottaciuta anche in sede di Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico Locale. Una nuova mossa piratesca”.

Da questa considerazione l’invito al boicottaggio: “Si invita al boicottaggio di queste corse, al fine di sovraccaricare le corse R28, già largamente insufficienti”.

