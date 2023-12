Città

SARONNO – Nuovo appuntamento con il salotto letterario dell’itc Zappa di Saronno. Dopo il grande successo del primo evento, giovedì 14 dicembre sarà nuovamente possibile incontrarsi nella biblioteca della scuola dalle 15 alle 16.30 per assistere alla presentazione che Marisa Colombo farà del libro “Le regole dello Shangai”, scritto da Erri De Luca.

Per chi volesse assistere all’incontro, è anche possibile chiedere il link google meet per seguire on line scrivendo una mail all’indirizzo ilsalottoletterario@ itczappa.it.

“Le regole dello shangai – si legge nella presentazione dell’evento – è il racconto di un incontro. Un signore di mezza età, un po’ eccentrico bivacca in pieno inverno in prossimità di un confine per il resto del mondo strategico. Una fuggitiva si avvicina alla tenda dove Tuomo campeggiava, rivelandosi attraverso l’incuria di non preoccuparsi del rumore che i piedi nudi, sebbene nella neve, potessero fare. È una giovanissima donna gitana, in fuga dal destino già segnato da suo padre che aveva combinato un matrimonio con un uomo molto più vecchio di lei.”

“Dopo questo incipit – continua – lo scrittore Erri De Luca, maestro nell’utilizzare parole e stili, per sviluppare il racconto, procura al lettore il languore di proseguire nella lettura. La prima delle due parti che compongono il romanzo si presenta come una mera cronologia di dialoghi, che servono al lettore per conoscere i protagonisti e il rapporto che li lega: lui un orologiaio eccentrico che si può permettere sospensioni temporanee dalla sua routine lavorativa e vivere come meglio crede, giocando soprattutto ad un gioco solitario come lo shangai il quale gli permette di rimanere in allenamento costante con i muscoli delle dita per prontezza, precisione e velocità ma che nasconde un oscuro passato legato agli ambienti dello spionaggio: lei, una ragazza con l’esigenza di scappare dalla furia culturale del padre che deve agire in giustificazione dell’onta che la figlia ha procurato alla famiglia ma che dimostra una forte volontà di riscatto sociale, arrivando a vendere i capelli per potersi permettere dei libri e una cerata da pescatore per sapere e lavorare, condizioni essenziali per iniziare il viaggio nella sua nuova vita.””La seconda parte invece rivela le motivazioni degli episodi raccontati e appresi dal lettore come piacevole sorpresa, ancora una volta cosi avvincente da voler terminare la lettura al più presto. Rispetto ad altre opere nelle quali De Luca si dimostra estremamente diretto nella scelta delle parole, dimostra qui di voler sviluppare il proprio discorso in maniera più dolce come se le erte e faticose salite in montagna delle altre opere fossero sostituite da sentieri in bosco i quali con la protezione degli alberi e l’abbassamento della quota, rendono le ascensioni fatiche più accessibili.”

Il prossimo incontro, fissato per il 25 gennaio, vedrà come protagonista il libro di Vivian Lamarque, “L’amore da vecchia”, presentato da Gianfranco Morelli.