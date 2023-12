SARONNO – L’annuncio arriva dalla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale che nella giornata di ieri ha reso noti i cantieri che saranno aperto oggi in città.

In sostanza da stamattina lunedì 11 dicembre verranno eseguite le asfaltature in diversi punti della città. Dalla zona sud con operai e mezzi in via Deledda a via Puccini (tratto di campagna fino al vivaio “Le Acacie”)senza dimenticare via Pozzo (tratto a fondo cieco da via Einstein). Si tratta di interventi inseriti nel piano di manutenzioni stradali straordinarie calendarizzato dall’Amministrazione comunale per il 2023.