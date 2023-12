Cronaca

LAZZATE – Dallo scorso 8 dicembre alcuni dei servizi digitali erogati dal portale del Comune di Lazzate sono sospesi a causa di un attacco hacker su scala nazionale.

In particolare i servizi digitali legati al protocollo, agli atti amministrativi e per alcuni documenti che alimentano il protocollo e il portale Suedi delle pratiche edilizie del Comune di Lazzate sono momentaneamente sospesi per gli effetti di un grosso attacco hacker su scala nazionale che ha colpito una delle aziende fornitrici.

Pa digitale Spa, azienda a cui fa riferimento il Comune di Lazzate per la fornitura dei servizi digitali di Amministrazione Trasparente, ha diffuso una nota con la quale informa che “i suoi sistemi, a causa di un significativo evento di sicurezza che ha interessato il proprio fornitore di servizi cloud Westpole S.p.A., non sono disponibili a partire dalla prima mattina dell’8 dicembre 2023”. Si tratta di un attacco informatico esterno che ha seriamente compromesso l’accessibilità ai servizi e ai dati.

“L’obiettivo di PA Digitale S.p.A. è quello di assicurare il rapido ripristino a partire dai prossimi giorni delle funzioni essenziali e, progressivamente, il patrimonio informativo e di dati disponibile – prosegue la nota dell’azienda precisando che – Westpole S.p.A. prima e conseguentemente PA Digitale S.p.A. poi hanno provveduto alla denuncia dell’accaduto alle Autorità competenti”.

Al momento non è ancora possibile avere una stima del tempo necessario al ripristino della piena funzionalità dei servizi digitali. “Si tratta evidentemente di un episodio grave di entità nazionale sul quale il Comune di Lazzate non ha alcuna possibilità di intervento diretta. Siamo in attesa di comunicazioni dall’azienda fornitrice e dagli organismi istituzionali superiori sulle azioni da intraprendere nelle prossime ore per cercare di contenere per quanto possibile i disagi agli utenti – spiega il sindaco Andrea Monti. Si precisa che il sito Internet del Comune, www.lazzate.com, così come tutti i contenuti gestiti “in locale” sono pienamente accessibili dagli utenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti