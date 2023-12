“Abbiamo realizzato un check con i tecnici della piattaforma ieri in serata – spiegano da Saronno servizi – che ci hanno confermato la tenuta del sistema e consigliato un’altra giornata per la sistemazione e l’ottimizzazione”. Così oggi martedì 12 dicembre gli uffici saranno aperti e il personale sarà a disposizione della cittadinanza ma materialmente non sarà possibile accedere alle diverse posizioni. Saranno quindi possibili i pagamenti allo sportello, relativi anche al settore tributi e sarà disponibile il personale per le consulenze del caso ma non sarà possibile accedere ai dati tributari”.

