SARONNO – Con il rifacimento della segnaletica orizzontale per l’attraversamento e i parcheggi, sono terminati i lavori di riqualificazione di via Vergani. L’intervento ha interessato entrambi i lati della via, col rifacimento dell’accesso ora a raso, di cordoli e asfaltatura, nonché l’allargamento dei marciapiedi in corrispondenza dell’attraversamento all’incrocio con via Legnani. La migliore accessibilità ai marciapiedi e il restringimento della carreggiata che impongono un rallentamento nella svolta dei veicoli che si immettono su o da via Legnani consentono ora un attraversamento più breve e più sicuro ai pedoni e, in generale, prevedono una mobilità dei veicoli più controllata.