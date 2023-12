Città

SARONNO – SOLARO – LEGNANO – ARESE – i le Amministrazioni comunali delle città di Arese, Legnano, Saronno, e Solaro hanno aderito alla proposta della sezione italiana di ricordare ai cittadini e cittadine l’importanza assoluta della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , con i suoi 75 anni storia, esponendo nei luoghi pubblici rappresentative delle singole città uno striscione riportante l’articolo Uno della dichiarazione e a darne, ciascun Comune ulteriore singola rilevanza (comunicati, manifesti, spunti di riflessione, etc.). “A loro va quindi il nostro ringraziamento e l’invito a proporre sempre alla cittadinanza stimoli e proposte per una piena consapevolezza e rispetto dei Diritti Umani”

Gli attivisti, che hanno appena creato il gruppo che unisce Solaro, Saronno, Legnano e Arese rilancio il proprio appello “Invitiamo chi volesse unirsi a questo nuovo grande gruppo a scriverci a [email protected] per contribuire nella realizzazione di banchetti, incontri, interventi nelle scuole, raccolta di firme e attività di informazione. C’è tanto da fare!”

Amnesty International è un’organizzazione globale non governativa che difende i diritti umani in tutto il mondo. Fondata nel 1961, si impegna nella lotta contro l’ingiustizia, la tortura, la discriminazione e la violazione dei diritti fondamentali. Utilizzando la ricerca, la promozione dell’informazione e la pressione politica, Amnesty denuncia gli abusi, fornisce assistenza legale e sostegno alle vittime, lavora per il rilascio dei prigionieri di coscienza e promuove la giustizia e la dignità per tutti. Le sue attività includono la campagna, il lobbying, la sensibilizzazione pubblica e l’educazione sui diritti umani.