x x

SARONNO – Oggi nel parcheggio di piazza della Repubblica dal lato dell’ingresso principale ed in via Frua sarà vietata la sosta per favorire la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. L’avviso viene da parte dell’Amministrazione civica, i lavori rientrano nel ciclo di abituali interventi di rifacimento della segnaletica, periodicamente programmati dall’ente locale.

Gli addetti alla realizzazione della segnaletica si sono negli ultimi giorni messi all’opera in diverse zone della città, come nel tratto fra la rotonda di via Miola e via Biffi di via Roma dopo il rifacimento dell’asfalto e la realizzazione del nuovo dosso per rallentare le velocità delle auto in transito.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: polizia locale nel piazzale del Municipio per controlli)

05072023