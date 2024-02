Città

SARONNO – Con una nota l’Amministrazione comunale presente la nomina del consigliere comunale Simone Galli come incaricato per la sostenibilità ambientale.

Come è noto, i fenomeni climatici estremi della scorsa estate, oltre ad arrecare ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato, hanno comportato la morte o la necessità di abbattimento di centinaia di alberi, divenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Tutto ciò rende non solo molto più costoso, ma anche altrettanto più sfidante il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’Amministrazione, con particolare riguardo al tema del verde.

Il sindaco Augusto Airoldi ha quindi ritenuto necessario incaricare un consigliere comunale, attribuendogli specifici compiti a tale proposito. Quest’oggi Simone Galli, in quota Partito Democratico, ha controfirmato per accettazione l’incarico per le funzioni di studio e cooperazione per la migliore realizzazione degli obiettivi del programma elettorale in tema di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle politiche di difesa, gestione ed implementazione del verde pubblico e privato.

Tra i compiti assegnati dal sindaco, ci sono la ricerca di finanziamenti possibili per attivare un progetto di riforestazione urbana del saronnese, il supporto all’Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti ad alto valore ambientale, la promozione di progetti di collaborazione pubblico – privato per la migliore partecipazione di operatori economici, enti pubblici, associazioni e singoli cittadini alla implementazione, gestione e cura di spazi pubblici destinati a verde.

Nello svolgimento dell’incarico il consigliere Galli riferirà periodicamente al sindaco e collaborerà con l’assessore all’Ambiente, Mobilità, Politiche Energetiche e Partecipazione, Franco Casali.

“Ho tenuto a ringraziare Simone Galli per la disponibilità dimostrata accettando lo sfidante incarico – ha dichiarato il Sindaco Airoldi – certo tanto dell’impegno che non mancherà, quanto dei risultati che conseguirà a beneficio dell’intera città”.

