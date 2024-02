Città

SARONNO – Lunedì mattina l’area era stata transennata, oggi le opere di rifacimento della pavimentazione della centralissima piazza Libertà sono ormai entrate nel vivo ed anzi è già stata rimossa una buona porzione della vecchia pavimentazione, all’interno dell’area di cantiere perimetrata davanti alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo.

Si tratta della prima parte del rifacimento di questa centralissima zona di Saronno, a cura del Comune: sarà, prossimamente, tra l’altro rimossa la fontana, saranno riviste le aiuole e saranno collocati dei dispositivi di sicurezza (con impianto audio e luci di emergenza) per consentire che in piazza possano essere organizzati eventi ed appuntamenti pubblici, come avveniva in passato, rispettando le attuali normative.

I lavori andranno avanti nei prossimi mesi e dovrebbero concludersi a fine novembre, per restituire l’intera piazza ai saronnesi prima delle festività natalizie.

Quello in corso è il primo step della rigenerazione di piazza Libertà con cui l’Amministrazione punta, con un investimento di 700 mila euro dal Pnrr, a renderla più fruibile e funzionale per gli eventi e per una maggior comodità nella vita quotidiana. Sarà un cantiere in 9 pezzi pensato in modo da ridurre il minimo i disagi per chi vive la città e da garantire sempre la fruizione del sagrato e l’accesso alle attività commerciali.

(foto: alcune immagini del cantiere, a metà giornata di oggi)

20022024