SARONNO – Sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno a fermare nella notte tra domenica e lunedì un 23enne saronnesi nei pressi di un distributore automatico di sigarette danneggiato.

Il ragazzo aveva con sè un piede di porco (poi sequestrato) e i carabinieri non hanno messo molto a notare che l’automatico era stato forzato in un modo compatibile all’uso di un piede di porco. Il ragazzo saronnese è comparso ieri mattina in tribunale per rispondere dell’accusa di tentato furto di sigarette. Ha dato spiegazioni molto confuse parlando di un’altra persona che avrebbe scassinato il distributore prima di lui. Si è poi però contraddetto dicendo di essere lì non per le sigarette ma perchè puntava ai soldi .

L’arresto è stato confermato ma è stato subito scarcerato anche se ovviamente dovrà chiarire la propria posizione con la legge.

