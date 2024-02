Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina alle 8 alla rotonda fra viale Lombardia e via Parma di Saronno dove si sono scontrare una automobile ed una moto. Sul posto, coi carabinieri della Compagnia cittadina, anche una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che ha soccorso un giovane di 19 anni, che è stato trasportato all’ospedale saronnese per essere medicato di non gravi lesioni.

Incidente stamane, alle 7.40, anche in via 20 settembre a Rovellasca, pure in questo caso si è trattato di uno scontro auto-moto. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù anche una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo; è stato soccorso un ragazzo di 17 anni quindi trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, per essere medicato di non gravi contusioni.

