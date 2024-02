Eventi

SARONNO – La base scout Colombara, in collaborazione con La Traccia, Legambiente Saronno e Agesci, organizza la pulizia generale dell’area di Cascina Colombara (Saronno) durante le giornate di sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Gli scout invitano tutta la comunità a partecipare all’iniziativa ecologica, il cui ritrovo è programmato nel parcheggio della chiesa di San Carlo (sempre alla Cascina Colombara) per entrambe le giornate. Chiunque voglia partecipare dovrà essere munito di guanti protettivi (anti-tagli), scarpe adatte, borraccia piena, tazza (per il tè caldo che verrà offerto), badili e rastrelli.

I turni di pulizia saranno suddivisi in 5 fasce orarie, sia per sabato che per domenica: il primo dalle 9 alle 11, il secondo dalle 11 alle 13, il terzo dalle 13 alle 15 e il quarto dalle 15 alle 17. Per tutti coloro che volessero prendere parte al progetto, sarà necessario segnalare la propria presenza cliccando QUESTO LINK oppure inquadrando il Qr code presente sulla locandina dell’evento.

Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo email: [email protected]

