Solaro

SOLARO – “Dopo 5 anni di lavoro, anche se in alcuni Comuni i lavori sono stati effettuati in più tempo, ce l’abbiamo fatta”, così inizia Nilde Moretti il post sulla sua pagina Facebook, relativo alle opere per l’illuminazione pubblica.

“Un’opera – continua – dal costo di alcuni milioni di euro che non ci saremmo mai potuti permettere, ma che con il project financing si è concretizzata senza costi ulteriori per il Comune. Che dire, è chiaro che il nostro paese ha in alcuni punti impianti ormai datati, poco luminosi o guasti finalmente stiamo risolvendo anche queste criticità”.

“I lavori iniziano dal Brollo, ma coinvolgeranno tutto il nostro territorio”, conclude infine.

(foto dalla pagina facebook della sindaca di Solaro)

