SARONNO – Arriveranno in treno e per la prima volta svolgeranno le proprie attività, compresi alcuni interventi di pulizia per aiutare i lavori nell’area, a BaCo Base scout Colombara, fondata lo scorso marzo dai gruppi scout Agesci del territorio (Saronno, Garbagnate, Arese e Baranzate). Il riferimento va ai 500 scout in arrivo a Saronno.

Per la prima volta sarà usato come base scout il terreno di 30.000 metri quadrati dietro la Cascina Colombara tra Saronno sud e Caronno Pertusella. Una proprietà con due case, originariamente piantumato con più di 900 alberi, andati distrutti durante il furioso incendio del 2022. La fondazione sta lavorando su una base per tutti gli scout lombardi, fruibile dai giovani del territorio: uno spazio verde per fare educazione all’ambiente e per sperimentare relazioni sane e costruttive.

QUI IL PROGETTO

I lavori sono iniziati lo scorso autunno: per poter ripiantumare l’area, occorreva infatti liberarla dagli oltre 800 alberi morti a causa dell’incendio. “Nei prossimi mesi – spiega il gruppo – secondo il progetto del nostro agronomo, ricostituiremo un parco funzionale alle finalità della fondazione, presidio di legalità che possa anche disincentivare le pessime e numerosissime frequentazioni di tossicodipendenti che infestano Saronno sud e l’area verde tra Caronno Pertusella e Saronno”

Questo weekend si troverà qui il primo maxi gruppo da 500 scout. Anche per annunciare l’avvio dell’attività mercoledì sera si è tenuto un incontro con il quartiere per presentare il progetto e raccontare gli interventi in corso.

