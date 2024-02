Primo piano

UBOLDO – Eco 90 Uboldo ha raccolto lo scorso anno ben 122.400 chilogrammi di tappi in plastica e 17.600 chilogrammi di tappi in sughero, per un valore di 37.400 euro da devolvere alla Fondazione Malattie del Sangue.

“La ‘Raccolta tappi’ – Riporta una lettera inviata da FMS a Eco 90 – è una campagna di foundraising attiva da oltre un decennio. Le somme ricavate dal riciclo di materiale da Voi raccolto, contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca su alcune patologie ematologiche (…) La sensibilità che avete dimostrato con il Vostro impegno nella raccolta dei tappi è simbolo di attenzione verso la ricerca scientifica e di aiuto per dare a ciascun paziente le migliori opportunità terapeutiche ed una migliore qualità di vita”.

(Foto: profilo Facebook Valeria Tognoni, socia Eco ’90)

