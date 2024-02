Groane

LIMBIATE – “Per mesi il Pd lombardo e milanese ha criticato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dicendo che i fondi per il prolungamento della M1 e per la tranvia Milano-Limbiate non c’erano. Oggi invece il Pd, per voce dell’assessore alla mobilità di Milano Censi, lo annuncia proprio durante una conferenza organizzata in città. Bene, quindi, che l’amministrazione Sala riconosca il grande lavoro della Lega e del Governo: era da più di dieci anni che non si vedeva un impegno così consistente per Milano e la Lombardia”. Lo afferma Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia in merito alla notizia dei finanziamenti del Governo per 233 milioni destinati al prolungamento della M1 a Baggio e per la tranvia Milano-Limbiate.

“Per quanto riguarda la Brianza, come promesso nei mesi scorsi, il ministro Salvini si è impegnato nel reperire le risorse per riattivare la linea della metrotramvia Milano-Limbiate, importante collegamento tra l’Ovest della provincia e il capoluogo lombardo sospeso dal Comune di Milano ormai più di un anno fa. Grazie all’ottimo lavoro della Lega e di Salvini si sbloccano, ancora una volta, importanti risorse per rilanciare un’altra opera, la riattivazione del ‘Frecciarancio’, attesa da tempo dai tanti pendolari brianzoli”. “In casa Dem. continuano invece i vergognosi ritardi sulla progettazione dei lavori da parte di MM – e quindi del Comune di Milano – sui prolungamenti della M1 a Monza Bettola e della M5 a Monza città. Il Pd piuttosto che blaterare su ambiente e inquinamento dia una svegliata a MM per velocizzare i tempi di queste opere fondamentali per il traffico e quindi l’ambiente”.

“La Lega e il Governo proseguono con la ‘cura del ferro’ dove si stanno investendo miliardi di euro, anche queste sono misure che vanno a favore dell’ambiente togliendo dalle strade migliaia di auto. Noi siamo per potenziare le infrastrutture e i collegamenti togliendo il traffico e migliorando i servizi ai cittadini, altri preferiscono invece sanzionarli con Area B e C”.

