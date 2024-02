SOLARO – La Biblioteca comunale di Solaro ospiterà in questi giorni la mostra fotografica “L’isolamento sociale oltre la pandemia” promossa Amnesty International Gruppo di Arese, Legnano, Saronno e Solaro.

Le fotografie provengono da due concorsi indetti, negli anni scorsi, da Amnesty International Italia, “Cattura la luce dei diritti umani” e “Walk on Rights”, le accomuna un senso di solitudine/isolamento forzato ma, in alcuni scatti, si intravede la speranza di farcela, di non sentirsi più soli e confinati per sempre in vite difficili, non-vite.

Anche per combattere divisioni e isolamento esiste Amnesty International la cui vocazione statutaria è la difesa dei Diritti Umani fondamentali. Dal 2009 si occupa dei Diritti Economici Sociali e Culturali (DESC) che sono diritti umani la cui fruizione garantisce una vita dignitosa, quali: il diritto al lavoro ed a condizioni lavorative dignitose e giuste; la libertà sindacale; il diritto ad un tenore di vita adeguato dal punto di vista della salute e del benessere, il che implica la fruizione di una adeguata alimentazione, di un alloggio dignitoso, di un vestiario adeguato, dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali, della previdenza in caso di perdita dei mezzi di sussistenza per disoccupazione, malattia, disabilità, vecchiaia o per qualsiasi altra causa; il diritto all’istruzione, che deve essere gratuita ed obbligatoria ai livelli “elementari e fondamentali”; il diritto di partecipare alla vita culturale e scientifica.