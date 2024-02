Cronaca

SARONNO – E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino per soccorrere l’anziano che stamattina lunedì 26 febbraio è stato investito in via Balestrini da un mezzo della nettezza urbana.

E’ successo interno alle 10 sotto una pioggia battente. Il conducente si è subito fermato e con i passanti ha chiamato il numero unico delle emergenze facendo accorrere i soccorsi. Sul posto due pattuglie della polizia locale per deviare la circolazione e una dei carabinieri.

Per soccorre l’anziano sono intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, l’auto infermieristica cittadina e l’elisoccorso. Grande preoccupazione per le condizioni dell’uomo che ha riportato diverse ferite.

Per le foto si ringraziano le nostre lettrici

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti