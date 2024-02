ilSaronnese

UBOLDO – Tutto pronto per il prossimo palio cittadino. Nei giorni scorsi, i capitani dei rioni e Fabio Gullo, direttore del palio, hanno firmato il regolamento generale dei giochi.

Secondo la bozza del programma dell’amato evento cittadino, che, ogni anno, porta in centro moltissimi uboldesi e non, il via ai giochi sarà dato il 14 giugno, con la chiusura prevista per il 23 giugno. Durante questi giorni di buona cucina, giochi e spettacolo, non mancherà il maxischermo per assistere, tutti insieme, alle partite degli Europei, in cui l’Italia giocherà due volte. La grande novità di quest’anno è la serata animata da Dj Panico, già ospite lo scorso anno, che quest’anno avrà spazio anche alla fine della cerimonia di apertura di venerdì 14 giugno.

Mancano, quindi, solo una manciata di settimane all’inizio e i rioni inizieranno i propri allenamenti, che avranno inizio dopo Pasqua. Il Lazzarett sarà la prima contrada a scendere in campo.

(foto archivio)

