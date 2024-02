Cronaca

GERENZANO – Episodio movimentato nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Gerenzano Turate, in via Stazione, dove sono intervenuti i carabinieri ed una amblanza del Sos Uboldo per soccorrere un uomo di 36 anni che presentava segni di contusioni.

Il ferito non è apparso in condizioni preoccupanti ed è stato medicato direttamente sul posto. Poco prima la chiamata al 118 per segnalare una aggressione, circostanza che ha attivato la macchina die soccorsi. Per i ferito non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale, è stato medicato direttamente sul posto; sui contorni dell’accaduto, per fare, chiarezza, hanno avviato accertamenti i militari dell’Arma. Il fatto è accaduto alle 18.30.

(foto archivio: l’area della stazione ferroviaria di Gerenzano Turate)

2902024