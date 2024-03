Comasco

LOMAZZO – Alcuni residenti di via Papa Giovanni Paolo II a Lomazzo sono stati allontanati provvisoriamente dalle proprie abitazioni per garantire la messa in sicurezza di una gru pericolante.

A realizzare l’intervento i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo. Oggi, mercoledì 6 marzo, si è registrato il cedimento del piano di appoggio di una gru in un cantiere edile. Il personale ha subito contattato il numero unico delle emergenze che ha fatto intervenire i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Sono intervenuti in assistenza per valutazioni tecniche di messa in sicurezza. Come detto a titolo precauzionale si è provveduto ad allontanare gli occupanti delle residenze nel raggio di azione della gru edile fino allo smontaggio della stessa.

