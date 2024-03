Eventi

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo al Festival della poesia Giorni diversi.

“Poi, il sole di marzo improvvisamente è sul tavolo”. Sono i versi del poeta Tommaso Di Dio l’annuncio ideale di ciò che marzo porta in città: la terza edizione del Festival di poesia Giorni diversi – città di Saronno. Il successo delle prime due edizioni ha incoraggiato il comitato organizzatore a proporre anche per il 2024 il festival di poesia della città di Saronno, che diventa così un appuntamento consolidato di parole e versi, ma anche di musica, camminate, laboratori per adulti e bambini, disegni, danza, competizioni a suon di versi e rime.

Da quest’anno Giorni diversi è organizzato dalla Proloco di Saronno, con il patrocinio, il supporto e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura, con il contributo di Meditel Padre Monti (gruppo Bianalisi) e del distretto urbano del commercio di Saronno (Duc). Il festival si caratterizza come sempre anche per l’apporto di tante realtà cittadine, e quest’anno l’elenco delle collaborazioni è ancora più lungo, come testimonia il fitto programma. Tutti gli appuntamenti meritano interesse e partecipazione: si segnala la presenza di Francesca Genti, considerata tra le migliori poetesse italiane degli ultimi trent’anni, Daniele Piccini, poeta e critico letterario di fama nazionale, Nicola Crocetti, uno dei maggiori editori italiani di poesia, Alberto Casiraghy, poeta, artista e fondatore della casa editrice Pulcinoelefante. Si annuncia anche il ritorno di due habitué affezionati a Saronno: Giancarlo Consonni, che presenterà la nuova edizione delle prime poesie di Franco Loi, e Tommaso Di Dio, che ci guiderà nei meandri della poesia di Dylan Thomas.

Si confermano alcuni appuntamenti graditi delle passate edizioni, come la sfida tra poeti della poetry slam condotta da Giacomo Ranco, la performance itinerante con Pietro Berra (in compagnia di poeti e musicisti), la premiazione del concorso letterario Memorial Corrado Giachino e il concorso “Tra le righe” organizzato dal liceo Legnani, la cui premiazione sarà preceduta dall’incontro con lo scrittore Nicola Gardini. A questi eventi si affiancano alcune novità: la proiezione al cinema Prealpi del film “Ho inghiottito Ungà” del regista saronnese Riccardo Banfi con la presenza di Bruna Bianco ultima compagna di vita del poeta G. Ungaretti, lo spettacolo al teatro giuditta Pasta “Poetica” di Tindaro Granata su testi di Franco Arminio, il laboratorio di improvvisazione di Rete Rosa e il reading poetico di Unitre. Anche quest’anno le scuole di ogni ordine e grado, a partire dalle primarie, sono state invitate a partecipare a questa festa della parola e del pensiero. Giorni diversi si propone di riempire di poesia la città, i luoghi di incontro più frequentati così come i posti inconsueti, perché, se è vero che “la bellezza salverà il mondo”, abbiamo bisogno che la poesia arrivi dappertutto e regali riflessioni, pensiero, emozioni e gioia a tutti e tutte, ai bambini agli adulti, agli appassionati di poesia e a chi è pronto a lasciarsi trascinare dalla sua forza. Anche il Duc e i negozianti hanno accolto l’invito ad aderire e li ringraziamo per il loro contributo e per gli allestimenti delle loro vetrine.

Il programma con tutti gli appuntamenti, i protagonisti, giorni e orari è sul sito www.giornidiversi.it e sui profili social dedicati, dove appariranno giorno per giorno informazioni e approfondimenti, quasi a costituire un festival parallelo, digitale e immediato. La Proloco di Saronno, l’Amministrazione Comunale e il Comitato Organizzatore ringraziano tutti gli artisti e le artiste che parteciperanno e animeranno questa nuova edizione del festival. Si ringraziano inoltre: Meditel Padre Monti (gruppo Bianalisi), Duc, Radio Orizzonti, ilSaronno.it, associazione Helianto, associazione Sentiero dei sogni di Como, Vivaio Saronno, La Cecilia Bakery, Unitre Saronno, Auser, Rete Rosa, Culturalmente & musicalmente, museo Gianetti, memorial Corrado Giachino, liceo Classico Legnani, Danzarte studio, cinema Prealpi, teatro Giuditta Pasta, biblioteca civica di Saronno, interno Poesia edizioni, la casa editrice Giulio Einaudi, Crocetti editore, le librerie cittadine Libraccio, Mondadori, Giunti.

(foto archivio)