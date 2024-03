Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – E’ ancora tutto da chiarire quanto accaduto stanotte, giovedì 7 marzo, a Garbagnate in via Varese all’altezza del civico 156.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho che hanno effettuato i primi rilievi, ascoltato le testimonianze delle persone coinvolte e di chi ha prestato i soccorsi proprio per cercare di definire quanto accaduto e anche le responsabilità.

Tutto è iniziato poco dopo mezzanotte quando è arrivata la richiesta di intervenuto per dei feriti in via Varese 156. Arrivati sul posto il personale sanitario della Croce Viola di Cesate e della Misericordia di Arese hanno trovato un trentenne ed un 77enne feriti.

Secondo quanto riportato da Areu, agenzia regionale che gestisce le emergenze sanitarie, avrebbero avuto delle ferite da arma bianca. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai due feriti per circa un’ora e poi sono stati trasferiti uno un codice giallo a Garbagnate Milanese e uno all’ospedale di Rho in codice verde.

(foto archivio)

