SARONNO – Domenica 3 marzo è tornato con la sua terza edizione il progetto “Impariamo ad andare in bici“, organizzato da Fiab Saronno Ciclocittà in collaborazione all’associazione Ideabili.

Con questa iniziativa Fiab si è resa ancora una volta disponibile per insegnare a grandi e piccoli come andare in bici, in modo tale da potersi muovere in libertà tra le strade cittadine senza inquinare. Non tutti hanno imparato ad utilizzare la bicicletta e non tutti si sentono sicuri, c’è infatti chi non ha mai imparato o chi ha vissuto un’esperienza negativa e non ha mai voluto ripeterla. E’ per tutte queste persone che Fiab ripropone ogni anno un mini-corso, per regalare a tutti la possibilità di imparare a utilizzare questo mezzo ecologico e divertente.

(foto dal profilo Facebook di Fiab)

