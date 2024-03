Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Per un episodio di violenza avvenuto all’esterno di una discoteca nel settembre dello scorso anno, due giovani di 19 anni sono stati adesso arrestati. Originari di Albizzate e Solbiate Arno, i due sono stati presi in custodia dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Saronno, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

I fatti si erano svolti nei pressi di una discoteca situata a Venegono Inferiore. Le vittime, due ragazzi di 19 e 18 anni appena usciti dal locale, erano state circondate da un gruppo di 15-20 giovani che avevano chiesto denaro. Al loro rifiuto, il gruppo aveva iniziato a malmenarli con calci, pugni e addirittura colpendo uno di loro alla testa con un sasso. L’aggressione si è conclusa con il furto di una catenina in oro e di un telefono cellulare, che era stato poi restituito dopo che gli aggressori avevano preso il denaro che si trovava all’interno della cover del dispositivo.

(foto archivio)

07032024