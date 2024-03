Cronaca

TRADATE – MILANO Era originario di Tradate Alessandro Brunello il motociclista vittima dell’incidente mortale avvenuto giovedì a mezzogiorno in via Malchiorre Gioia. Aveva 48enne anni e viveva a Milano ma era originario di Tradate.

E’ stato colpito da un furgone adibito al trasporto di prodotti refrigerati. A causa dell’impatto la vittima è stata sbalzata dalla sua due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi con l’arrivo dell’automedica e di un’ambulanza che hanno portato Brunello all’ospedale Niguarda di Milano. E’ stato rianimato prima di arrivare al pronto soccorso ma si è spento poco dopo.

Era esperto di pesistica a livello agonistico tanto che un suo ricordo è arrivato dalla Federazione italiana: “E’ morto in un tragico incidente stradale a Milano. Gravissimo lutto per la Pesistica Italiana che perde il Responsabile Nazionale del Progetto FIPE Factory per il Centro Nord e un validissimo Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili. La FIPE tutta, a partire dal Presidente Antonio Urso e dal Segretario Francesco Bonincontro, si stringe attorno alla famiglia di Brunello ed agli amici della Lombardia in questo difficile momento”.

